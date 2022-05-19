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Орешкин анонсировал решение об индексации соцвыплат россиянам

Орешкин: Путин проведет госсовет по соцполитике, где примут решение об индексации соцвыплат россиянам
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание госсовета по социальной политике. Об этом 19 мая заявил помощник российского лидера Максим Орешкин в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

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По его словам, в ходе госсовета примут решение об индексации соцвыплат россиянам.

9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрена поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

8 марта Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи стало получать средства с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6–12 тыс. рублей.

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