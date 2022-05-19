Орешкин анонсировал решение об индексации соцвыплат россиянам

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание госсовета по социальной политике. Об этом 19 мая заявил помощник российского лидера Максим Орешкин в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

По его словам, в ходе госсовета примут решение об индексации соцвыплат россиянам.

9 мая министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что правительство России представило президенту РФ предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. По словам министра, такие меры позволят снизить показатель бедности в стране.

16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Российский лидер подчеркнул, что данная задача носит не только экономический характер, но и «является вопросом социальной справедливости».

15 марта правительство РФ презентовало программу антикризисных мер, на реализацию которой планируется выделить не менее 1 трлн рублей. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, попавших в сложную ситуацию. Предусмотрена поддержка малого бизнеса для снижения ограничений в работе российских предпринимателей.

8 марта Путин предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет для всех семей с низким доходом. Семьи стало получать средства с мая. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сказал, что размер выплат составит в среднем 6–12 тыс. рублей.