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В Казани открылся саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Казани открылся 13-й международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022». Об этом в четверг, 19 мая, сообщает телеканал «Татарстан 24».

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Основные целями саммита являются развитие экономических, торговых, социально-культурных связей регионов РФ со странами исламского мира. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет презентация халяль-сегмента экономики.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, «KazanSummit» является главной в России площадкой экономического взаимодействия регионов и стран Организации исламского сотрудничества.

«Он (саммит — Ред.) зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов и презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны», — заявил Минниханов.

Мероприятие будет проходить с 19 по 21 мая, в нем примут участие представители 65 стран и 55 регионов РФ.

Накануне Минниханов и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин посетили в Госдуме выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Экспозиция раскрывает основные периоды развития религии на территории Поволжья.

12 мая стало известно, что в Казани и Болгаре также покажут световое шоу, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В контенте шоу будут исторические зарисовки Ахмед Ибн-Фадлана, татарские шамаили, полумесяц и отсылки к Священной книге.

В преддверии праздника в начала этого года в Казани началось создание рукописного Корана, завершить его планируют через три года.

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