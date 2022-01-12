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В Казани началось создание рукописного Корана

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В Казани (Татарстан) к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии, которое отмечается в 2022 году, стартовало создание рукописного Корана. Его планируют завершить через три года. Об этом в среду, 12 января, сообщает телеканал «Татарстан 24».

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«Это событие — начало написания Корана — показывает, что Россия — это часть исламского мира. Чем важна эта дата (1100-летие. — Ред.) <…> она показывает, что ислам в этой стране не чужд, это не какая-то религия, которая пришла извне <...> первая божественная религия, которая появилась на территории современной Российской Федерации — это ислам», — заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

На холсте в мечети «Кул Шариф» начертали первую суру священной книги «Фатиха». Основным автором проекта является казанский каллиграф Артур Писаренко.

К работе в качестве консультанта также привлекли главу комиссии по подготовке Корана Дубайской международной премии Священного Корана (DIHQA) шейха Маъмуна ар-Рави.

Отмечается, что в ходе работы над рукописью будет учтен опыт создания типографских вариантов Корана. Во избежание ошибок планируется использовать книги татарских богословов.

Замглавы Минкульта РФ Ольга Ярилова заявляла, что в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии по григорианскому календарю в стране будет проведено 71 мероприятие.

В числе важнейших — закладка камня соборной мечети Казани, форум «Изге Булгар жыены», а также международный экономический саммит «Россия — Исламский мир».

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