Прямой эфир

Посвященное истории ислама световое шоу покажут в Татарстане

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казани и Болгаре покажут световое шоу, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Подробности подготовки празднования сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

В контенте шоу будут исторические зарисовки Ахмед Ибн-Фадлана, татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге, пишет Inkazan.ru.

20 и 21 мая изображения спроецируют на Белую мечеть в Болгаре. В Казани мероприятие продлится три дня, с 19 по 21 мая. Шоу можно будет посмотреть со стороны площади Тысячелетия. Фильмы отобразят на объектах Казанского кремля.

Ранее сообщалось, что в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии по григорианскому календарю в стране будет проведено 71 мероприятие. В числе важнейших — закладка камня соборной мечети Казани, форум «Изге Булгар жыены», а также международный экономический саммит «Россия — Исламский мир».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022