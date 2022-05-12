Посвященное истории ислама световое шоу покажут в Татарстане

В Казани и Болгаре покажут световое шоу, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Подробности подготовки празднования сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

В контенте шоу будут исторические зарисовки Ахмед Ибн-Фадлана, татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге, пишет Inkazan.ru.

20 и 21 мая изображения спроецируют на Белую мечеть в Болгаре. В Казани мероприятие продлится три дня, с 19 по 21 мая. Шоу можно будет посмотреть со стороны площади Тысячелетия. Фильмы отобразят на объектах Казанского кремля.

Ранее сообщалось, что в честь 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии по григорианскому календарю в стране будет проведено 71 мероприятие. В числе важнейших — закладка камня соборной мечети Казани, форум «Изге Булгар жыены», а также международный экономический саммит «Россия — Исламский мир».