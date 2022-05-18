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Глава Татарстана посетил в Госдуме выставку в честь 1100-летия принятия ислама

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Фото: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации/duma.gov.ru
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Глава Татарстана Рустам Минниханов и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин посетили в Госдуме выставку в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом сообщили в среду, 18 мая, на телеканале «Татарстан 24».

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Выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией открылась 18 мая в Госдуме. Выставка раскрывает основные периоды развития ислама на территории Поволжья: от периода Волжской Булгарии и Золотой Орды до советского времени и современной России.

Кроме Минниханова и Володина, выставку посетили также руководители всех фракций.

«Решением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией отмечается на федеральном уровне. У нас пройдёт очень много мероприятий», — сказал Минниханов.

Он отметил, что в прошлом году открыли воссозданный Собор Казанской иконы Божией Матери, а в этом году планируется закладывать Соборную мечеть.

«Рустам Нургалиевич, спасибо вам за выставку. Для нас большая обязанность бережно нести по жизни то, что смогли достичь наши предки. Мы уважительно относимся к вероисповеданию друг друга. Нам надо этим дорожить. Надеюсь, выставка не последняя», — выразил слова благодарности Володин.

Также он заметил, что экспозиция выставки позволяет окунуться в историю страны через историю ислама.

На выставке посетители смогут увидеть древние рукописи и трактаты, документы об исламском образовании, о мусульманах на государственной службе, о современном состоянии ислама в России, архитектурные чертежи религиозных сооружений. Посетители выставки могут ознакомиться с уникальными архивными документами, рукописями, украшениями, костюмами и другими экспонатами из фондов Национального музея Республики Татарстан, Национальной библиотеки РТ, Национального архива республики, Елабужского, Болгарского и Билярского музеев-заповедников.

12 мая стало известно, что в Казани и Болгаре также покажут световое шоу, приуроченное к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. В контенте шоу будут исторические зарисовки Ахмед Ибн-Фадлана, татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге.

В преддверии праздника в начала этого года в Казани началось создание рукописного Корана, завершить его планируют через три года.

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