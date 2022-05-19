Политолог заявил о попытках властей Латвии создать этнический конфликт

В Латвии путем сноса советских памятников пытаются создать этнический конфликт и втянуть в него Россию. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал директор Института европейских исследований (Латвия) Александр Гапоненко в ходе круглого стола на тему: «Бульдозерная демократия: зачем Прибалтике война с советскими памятниками?», который проходил в пресс-центре МИЦ «Известия».

По его словам, демократии в Латвии не существует в течение 30 лет. В настоящее время идут уголовные процессы из-за памятника, несколько человек уже осуждены. Также эксперт рассказал, что на данный момент в стране есть две линии власти — американская и английская.

Приверженцы первой линии этими символическими действиями стараются держать и русских в Латвии, и Россию в напряжении.

Как подчеркнул Гапоненко, английская линия заключается «в попытке организовать в Латвии этнический конфликт и путем сноса памятников втянуть в него саму Россию», таким образом отвлекая от спецоперации по защите Донбасса, добавил эксперт.

«Юридически памятник уже можно сносить, но символический смысл в том, чтобы лишить русских в Латвии символа присутствия. Пытаются разрушить коллективную идентичность русских. Если памятник разрушить, будет нанесен удар по коллективной идентичности русского сообщества в Латвии», — отметил он.

Как добавил эксперт, в настоящее время власти Латвии делают все, чтобы конфликт принял силовой характер. Установлен контроль за соцсетями, в том числе на персональном уровне, а также за местными СМИ.

16 мая стало известно, что доступ к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве будет закрыт до 31 августа. Отмечалось, что такое решение было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора.

В тот же день министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего Договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, латвийские власти в одностороннем порядке отказались от обязательств по защите памятников ветеранам Великой Отечественной войны. Ранее, 12 мая, сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия данного двустороннего договора, фактически разрешив снос монумента Освободителям Риги, который находился под охраной соглашения. 13 мая рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками.

Еще в прошлом году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А с 31 марта сейм в срочном порядке утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, запрещается проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника советским солдатам, а также отмечать памятные даты, связанные с боевыми операциями и победами Красной армии.