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Источник назвал возможных покупателей бизнеса McDonald’s в России

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Российский бизнес компании McDonald’s, которая ранее объявила об уходе с рынка РФ, купит один из крупнейших франчайзи. Об этом 19 мая сообщил портал The Bell со ссылкой на три источника.

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Двое источников называют потенциальным покупателем франчайзи «СПП», которая принадлежит родственнику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву. Третий собеседник издания считает, что покупателем может стать компания «ГиД» нефтяника Александра Говора из Новокузнецка.

Уточняется, что о сделке может быть объявлено уже 19 мая. После нее сеть продолжит работать под новым брендом.

Всего в стране работают три франчайзи McDonald’s: Региональная сеть предприятий питания («СПП»), ООО «ГиД», ООО «Развитие Рост». При этом источник в «Росинтере» сообщил изданию, что «Развитие Рост», управляющее McDonald’s на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге, не будет заниматься развитием сети.

Ранее, 16 мая, источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. При этом уточнялось, что сеть не сократится, будут работать все рестораны. В Минпромторге подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке ведомства.

В тот же день источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, надеется вернуться в страну.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети. Он уточнил, что продажа этой сети ресторанов быстрого питания в России и их открытие с новым названием в краткосрочной перспективе отразятся на бизнесе, поскольку McDonald's — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснялось возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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