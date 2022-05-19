Источник назвал возможных покупателей бизнеса McDonald’s в России

Российский бизнес компании McDonald’s, которая ранее объявила об уходе с рынка РФ, купит один из крупнейших франчайзи. Об этом 19 мая сообщил портал The Bell со ссылкой на три источника.

Двое источников называют потенциальным покупателем франчайзи «СПП», которая принадлежит родственнику экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву. Третий собеседник издания считает, что покупателем может стать компания «ГиД» нефтяника Александра Говора из Новокузнецка.

Уточняется, что о сделке может быть объявлено уже 19 мая. После нее сеть продолжит работать под новым брендом.

Всего в стране работают три франчайзи McDonald’s: Региональная сеть предприятий питания («СПП»), ООО «ГиД», ООО «Развитие Рост». При этом источник в «Росинтере» сообщил изданию, что «Развитие Рост», управляющее McDonald’s на вокзалах и в аэропортах в Москве и Петербурге, не будет заниматься развитием сети.

Ранее, 16 мая, источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. При этом уточнялось, что сеть не сократится, будут работать все рестораны. В Минпромторге подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке ведомства.

В тот же день источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, надеется вернуться в страну.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети. Он уточнил, что продажа этой сети ресторанов быстрого питания в России и их открытие с новым названием в краткосрочной перспективе отразятся на бизнесе, поскольку McDonald's — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснялось возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».