Джордж Буш-младший заявил о «жестоком вторжении» России в Ирак

Бывший президент США Джордж Буш-младший, руководивший Белым домом в 2001–2009 годы, оговорился в ходе обсуждения событий на Украине. Видео выступления политика 18 мая опубликовал старший политический обозреватель NBC News Сахил Капур на странице в Twitter.

В своей речи, посвященной выборам, Буш выразил мнение, что якобы именно электоральная система России привела к сложной ситуации вокруг Украины.

«Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак», — сказал Буш.

Аудитория рассмеялась после заявления Буша, а сам экс-президент США, заметив оговорку, быстро поправился и заверил, что имел в виду Украину.

«Семьдесят пять», — напомнил Буш о своем возрасте, списав ошибку на него.

Именно во время руководства Буша США вторглись в Ирак в 2003 году под предлогом якобы наличия у Багдада запасов оружия массового поражения.

США начали военные действия незаконно, без санкции ООН. Химическое оружие в итоге в Ираке обнаружено не было. Зато в стране был смещено законное правительство и, по оценкам экспертов, погибли сотни тысяч мирных жителей.

В начале мая нынешний президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр.

22 апреля Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра в ходе своего выступления в штате Орегон и предложил называть себя Джо Биденом.