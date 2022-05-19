Прямой эфир

Джордж Буш-младший заявил о «жестоком вторжении» России в Ирак

Экс-президент США Буш-младший заявил о «жестоком вторжении» России в Ирак
0
Фото: ТАСС/dpa/Alex Brandon
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент США Джордж Буш-младший, руководивший Белым домом в 2001–2009 годы, оговорился в ходе обсуждения событий на Украине. Видео выступления политика 18 мая опубликовал старший политический обозреватель NBC News Сахил Капур на странице в Twitter.

Они его теряют: рейтинг Байдена ушел в минус вместе с властями Афганистана
Как захват республики талибами отразится на внутренней политике США

В своей речи, посвященной выборам, Буш выразил мнение, что якобы именно электоральная система России привела к сложной ситуации вокруг Украины.

«Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак», — сказал Буш.

Аудитория рассмеялась после заявления Буша, а сам экс-президент США, заметив оговорку, быстро поправился и заверил, что имел в виду Украину.

«Семьдесят пять», — напомнил Буш о своем возрасте, списав ошибку на него.

Именно во время руководства Буша США вторглись в Ирак в 2003 году под предлогом якобы наличия у Багдада запасов оружия массового поражения.

США начали военные действия незаконно, без санкции ООН. Химическое оружие в итоге в Ираке обнаружено не было. Зато в стране был смещено законное правительство и, по оценкам экспертов, погибли сотни тысяч мирных жителей.

В начале мая нынешний президент США Джо Байден оговорился во время выступления, заявив собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр.

22 апреля Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра в ходе своего выступления в штате Орегон и предложил называть себя Джо Биденом.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022