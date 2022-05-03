Байден оговорился во время выступления и перепутал свою должность

Президент США Джо Байден вновь оговорился во время выступления, заявив собравшимся, что он первый сенатор от штата Делавэр. Об этом 2 мая сообщила газета New York Post.

Глава государства допустил оплошность, указав на сотрудницу Института Байдена при Университете Делавэра Мадину Уилсон-Энтон.

«Сенаторов (имелось в виду президентов. — Ред.) из Делавэра было немного. Это маленький штат. Собственно говоря, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон», — сказал он на мероприятии в Белом доме, посвященном окончанию священного для мусульман месяца Рамадан.

Стоит отметить, что раньше Байден действительно был сенатором от штата Делавэр, однако эту должность он занимал с 1973 по 2009 год.

Ранее, 22 апреля, Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра в ходе своего выступления в штате Орегон и предложил называть себя Джо Биденом.

До этого, 11 апреля, глава Белого дома дважды оговорился, когда объявлял имя нового директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Сначала Байден перепутал аббревиатуры: вместо ATF назвал AFT (Американская федерация учителей), а затем оговорился в фамилии человека, которого номинировал на должность в администрации.

6 апреля бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность президента США к медлительности в речи и оговоркам как доказательствам своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера страны на мировой арене.

15 марта Байден во время своего выступления заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-президент Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал мужем первой леди. Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.