Официальные лица Украины разочарованы тем, что администрация США сопротивляется поставкам в страну ракетных систем дальнего радиуса действия, ведь именно это оружие, по словам Киева, критически важно для борьбы с российской артиллерией в Донбассе. Об этом в среду, 18 мая, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

Украинская администрация уже несколько месяцев просит у Соединенных Штатов прислать реактивные системы залпового огня (РСЗО). Однако этого не происходит, так как Белый дом опасается, что оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ, что может вызвать эскалацию конфликта вокруг Украины.

Один из источников в администрации президента США Джо Байдена сообщил, что США и Украина продолжают «активно обсуждать» вопрос о вооружении.

«Мы должны принять решение о том, какие системы вооружений обеспечат наибольшую отдачу от вложенных средств», — сказал чиновник.

16 мая сенат США дал согласие поставить проект о выделении военной помощи Украине в размере примерно $40 млрд на итоговое голосование, которое должно состояться на неделе. Ожидается, что во время голосования инициатива будет утверждена большинством законодателей.

В тот же день конгрессвумен Марджори Тейлор Грин раскритиковала проект военной помощи Украине от США на $40 млрд. Недовольство парламентария вызвало расходование средств на оборонные нужды Киева в условиях, когда американское общество само испытывает социальный кризис.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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