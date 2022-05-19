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Врач-инфекционист оценила вероятность развития эпидемии холеры

Врач-инфекционист Машкова оценила вероятность развития эпидемии холеры
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Фото: Global Look press/Jochen Tack
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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, медицинский директор «Инвитро-ЮГ» Светлана Машкова 19 мая рассказала «Известиям», возможно ли развитие эпидемии холеры.

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В последнее время специалисты всё чаще упоминают риск заражения холерой. Как отметила Машкова, это связано с наступлением сезона заболеваемости острыми кишечными инфекциями, среди которых может быть и холера.

«Традиционно эндемичными регионами для холеры являются Волгоградская и Астраханская области, Дагестан. Эпидемиологи зафиксировали вспышки инфекционных заболеваний, связанные с перемещением большого количества людей, возможными нарушениями в работе системы водоснабжения и канализации, а также снижением уровня гигиены на фоне социально-экономической ситуации. На фоне подобных процессов в обществе риски распространения любых инфекционных заболеваний серьезно возрастают», — пояснила врач.

Машкова рассказала, что причиной массового распространения холеры является попадание значимого количества бактерий в источники водоснабжения. Однако, по словам специалиста, современные системы водоочистки и водоподготовки имеют многоступенчатые системы фильтрации, ионизации, озонирования и бактерицидного облучения воды.

«Все эти меры убивают микроорганизмы в воде, поэтому массовое заражение в обычных условиях исключено», — подчеркнула Машкова.

Для того, чтобы не заразиться, врач советует соблюдать правила гигиены: мыть руки после посещения туалета и обязательно перед едой, мыть овощи, фрукты, зелень, а также употреблять бутилированную или кипяченую воду, не купаться в водоемах, где купание запрещено.

«В случае, если человек наблюдает у себя симптомы холеры, нужно обратиться к врачу. Если же вы проживаете на одной территории с заболевшим, то после выздоровления рекомендуется вызвать специальную дезинфекционную службу. Они обработают всю территорию и сделают дом безопасным. То же самое рекомендуется сделать и в случае летального исхода больного», — рекомендовала Машкова.

Врач отметила, что вакцинация от холеры показана людям, которые часто контактируют с потенциально зараженным материалом или больными кишечными инфекциями (сотрудники лабораторий, медицинский персонал), а также жителям приграничных территорий в случае возникновения неблагоприятной обстановки в сопредельном государстве (по решению Роспотребнадзора).

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«Российской таблетированной вакциной вакцинируются взрослые и дети с двухлетнего возраста. Противопоказаниями являются общие противопоказания для вакцинации: наличие текущего острого или обострение хронического заболевания», — сказала Машкова.

Специалист также рассказала, что для лабораторной диагностики холеры могут быть использованы методы идентификации возбудителя — бактериологический и молекулярно-биологический. Исследование должно проводиться в лабораториях, имеющих разрешение на работу с возбудителями инфекций I–II группы патогенности.

Холера — опасное инфекционное заболевание. Оно развивается быстро и имеет высокий уровень летальности. Его причиной становится бактерия холерная палочка, которая распространяется фекально-оральным путем.

Среди симптомов рвота и жидкий стул. Инкубационный период составляет от нескольких часов до трех дней и зависит от количества микроорганизмов, попавших в организм, состояния организма, наличия предрасполагающих факторов (иммунодефициты, заболевания ЖКТ).

28 апреля Роспотребнадзор рекомендовал регионам оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления.

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