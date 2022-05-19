Дают пятый: ФХР снова изберет Владислава Третьяка своим президентом

Федерация хоккея России (ФХР) 19 мая переизберет президента на новый четырехлетний срок. Действующий руководитель организации, легендарный советский и российский вратарь Владислав Третьяк сохранит свой пост на безальтернативной основе. Он руководит организацией с 2006 года. Это будет его пятый срок пребывания в должности.

После разрухи

Его предшественник Александр Стеблин все годы своего правления подвергался критике за отсутствие побед на международной арене, ряд провалов на чемпионатах мира, особенно на домашнем в Санкт-Петербурге в 2000 году. Были и скандальные конфликты с несколькими звездами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отказывавшимися ехать в сборную и даже высказывавшими претензии по части условий подготовки.

При Стеблине во главе ФХР сборная ни разу не победила на ЧМ и Олимпиадах и вообще редко бывала в призерах. На ее счету лишь серебро Игр-1998 в Нагано, серебро ЧМ-2002 и бронза ЧМ-2005. Было также несколько побед на молодежном и юниорском чемпионатах мира, но в то время их популярность в народе была не такая, как в последние десять лет, поэтому далеко не все обратили внимание на те успехи.

В первый четырехлетний срок Владислава Третьяка почти исчез термин «отказники», как называлась практика игнорирования звездами из НХЛ вызовов в сборные. Она была широко распространена в 1990-е и начале 2000-х. Улучшился уровень материально-технического обеспечения сборной, появились устраивавшие звезд премиальные за победы и почти прекратились конфликты между ними, тренерами и федерацией.

Многие связывали это с личностью первого тренерского штаба сборной времен Третьяка — главного тренера Вячеслава Быкова и старшего тренера Игоря Захаркина. Так или иначе, в первую четырехлетку Владислава Александровича во главе ФХР национальная команда неизменно была в медалях чемпионатов мира, а золото в Квебеке-2008 стало первым для нашего хоккея за 15 лет и одной из самых ярких страниц в постсоветской истории спорта.

Когда Россия через год в Берне повторила триумф, казалось, что отечественный хоккей вернулся в золотые времена бесконечных советских побед. Но всех оглушил провал на первой при Третьяке и тренерском тандеме Быков–Захаркин Олимпиаде: в 2010 году в Ванкувере наша команда была разгромлена Канадой (3:7).

Это привело к жесточайшей критике в адрес руководства, которая, правда, в основном прилетала в сторону Быкова и Захаркина. Возможно, это помогло Третьяку переизбраться на второй срок в 2010 году. Спустя год случился первый за пять лет безмедальный ЧМ, с Быковым и Захаркиным не продлили контракты, а сменивший их Зинэтула Билялетдинов отлично стартовал, уверенно взяв золото ЧМ-2012.

За год до этого случился еще один яркий триумф современной спортивной истории России: молодежная сборная под руководством Валерия Брагина взяла первое за восемь лет золото молодежного чемпионата мира в Баффало. Отыгравшись в третьем периоде финала против Канады с 0:3 и победив 5:3, она во многом сформировала тот культ молодежки, который сделал для болельщиков популярной процедуру просмотров игр МЧМ в новогодние праздники. Отчасти из-за этого любая медаль на этом турнире позволяла ФХР отчитываться об успешной работе. И перекрывать тем самым неудачи основной сборной, которые случались всё чаще.

В 2013 году национальная команда отметилась провалом в четвертьфинале чемпионата мира в виде разгрома от не самого сильного состава сборной США (3:8). Это существенно ухудшило обстановку вокруг сборной и Билялетдинова накануне домашней сочинской Олимпиады-2014, на которую делалась большая ставка.

В Сочи было унылое поражение в четвертьфинале от Финляндии (1:3), вопросы к главному тренеру о спорных кадровых решениях и последующая отставка. Но уже тогда критиковать стали и руководство ФХР во главе с Третьяком. В частности, за то, что при неудачах страдали только тренеры. Сам Владислав Александрович тогда объяснял, что федерация создавала все условия для подготовки команд.

Деление полномочий

Даже после неудачи в Сочи Третьяк сумел вновь переизбраться, хотя конкуренцию ему пытался составить другой легендарный хоккеист и функционер Вячеслав Фетисов, долгие годы неизменно бывший в оппозиции к руководству российского хоккея и спорта. Однако если в первые восемь лет Третьяк был достаточно самостоятельной фигурой во главе ФХР, то в дальнейшем в прессе и среди болельщиков стал складываться образ декоративного руководителя. Это было связано с приходом в федерацию семьи Ротенбергов, сумевших существенно улучшить финансирование организации.

Миллиардер Аркадий Ротенберг с 2014 года был рядом со сборной и федерацией. Официальных должностей за ним тогда не было закреплено, поэтому во многих интервью тех лет журналисты представляли его как неформального куратора сборной. Он привел в национальную команду работавших у него в московском «Динамо» главного тренера Олега Знарка и генерального менеджера Андрея Сафронова.

С ними были победы на постолимпийском ЧМ-2014 в Минске и серебро через год в Чехии. После чешского ЧМ Сафронов сборную покинул, а Аркадий Ротенберг формализовался в качестве одного из руководителей ФХР. Летом 2015 года структура федерации была реорганизована, был создан орган под названием правление ФХР, председателем которого с того момента является Аркадий Романович. Членами правления стали многие представители бизнеса и хоккейного сообщества.

Фактически они стали осуществлять общий контроль за расходованием средств и деятельностью оперативного руководства ФХР. Но и оперативное руководство всё больше стало ассоциироваться с Романом Ротенбергом, тогда же, летом 2015 года, после успешного сезона в СКА (победа в Кубке Гагарина – 2015) ставшего совмещать работу в питерском клубе с должностью вице-президента ФХР.

Именно с Романом Борисовичем всё больше и больше стали ассоциироваться успехи и неудачи сборных. Особенно когда под него была создана должность глава штаба, формализовавшая фактическое нахождение рядом с тренерами главной и молодежной сборных. Тогда Роман Ротенберг стал часто называться в СМИ теневым тренером. Еще больше это мнение стало укореняться в последние полтора года, когда он сначала вставал на тренерскую скамейку СКА в качестве ассистента, а в январе нынешнего года занял должность главного тренера.

При этом, имело ли место вмешательство в работу тренеров сборной, до сих пор прямых публичных доказательств нет. С 2014 года главная, молодежная и юниорская сборные стабильно попадают в призеры чемпионатов мира, но никак не могут добраться до золота.

Главным успехом этого периода стала победа на Олимпиаде-2018 в Корее, первая в постсоветской истории нашего хоккея. Но часть аудитории любит ее принижать из-за отсутствия на турнире игроков НХЛ. Тем не менее Третьяк в 2018 году вновь переизбрался на пост президента ФХР.

После золота Олимпиады Олег Знарок загадочным образом покинул свой пост. Это списывалось на конфликт с Романом Ротенбергом, но до сих пор ни одна из сторон никак эти слухи не прокомментировала. А прошлогоднее возвращение Олега Валерьевича в систему ФХР в виде помощника главного тренера молодежной сборной Сергея Зубова либо опровергло эту версию, либо говорит о восстановлении отношений с Романом Борисовичем.

Между тем в сборной России началась тренерская чехарда. Илья Воробьев, Алексей Кудашов и Валерий Брагин продержались на посту главного тренера год или чуть больше. И до сих пор неясно, были ли эти изменения инициативой лично Романа Ротенберга или рекомендациями со стороны правления ФХР и участвовал ли в принятии решения Третьяк.

В итоге главным тренером перед Олимпиадой в Пекине стал Алексей Жамнов. А в сборной исчезла должность главы штаба. Вскоре стало известно, что Роман Ротенберг к подготовке команды к Играм никакого отношения иметь не будет. Его кандидатом был Знарок, который не был согласован. А власть над сборной стали приписывать двум другим тяжеловесам среди хоккейных менеджеров — президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу и председателю наблюдательного совета «Спартака» Олегу Усачеву.

На Олимпиаде сборная выиграла серебро. Долгое время не было ясно, сочтут это за успех, что даст Есмантовичу (имевшему должность советника тренерского штаба сборной) окончательно забрать власть у Романа Ротенберга (продолжавшего контролировать молодежную сборную), или за неудачу, что позволило бы Роману Борисовичу вернуть власть над сборной.

Ряд источников утверждал, что штаб Жамнова повезет сборную на майский ЧМ в Финляндии, и контролировать ее будет Есмантович. Но всё спутали санкции в отношении российского спорта, среди которых было отстранение сборной от чемпионата мира.

Еще осенью ходили слухи, что Третьяк может покинуть свой пост и уступить его легендарному хоккеисту Павлу Буре, в прошлом году вошедшему в совет Международной федерации хоккея на льду с шайбой (IIHF) вместо Третьяка. Весной вероятным кандидатом в СМИ называли другую легенду нашего хоккея — Илью Ковальчука, работавшего на Олимпиаде в Пекине генеральным менеджером сборной. Источники утверждали, что Буре является креатурой команды Ротенберга, а Ковальчук — команды Есмантовича.

Но после бана наших сборных на международной арене Третьяк оказался безальтернативным кандидатом. В начале мая сборная России играла выставочные матчи в Туле и Санкт-Петербурге против Белоруссии и молодежной сборной России. В ее заявке вновь появилась должность главы штаба в лице Романа Ротенберга, а главным тренером был Сергей Зубов, работавший на аналогичном посту в молодежке на последнем МЧМ.

— Сводить работу ФХР к фигуре одного человека было бы большим упрощением, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Ключевые решения принимаются коллегиально, уже давно нет такого, чтобы кто-то один что-то сказал, и все сразу начали исполнять. Вспомните ситуацию с назначением главного тренера на последнюю Олимпиаду, когда сначала вроде бы объявили Знарка, а потом утвердили Жамнова. Можно нынешнюю систему хвалить или ругать, есть свои недостатки и достоинства. С одной стороны, сборная перестала побеждать на крупных соревнованиях, хотя у нас в стране привыкли к регулярным победам. С другой, ФХР в последние годы многое сделала для развития. Есть программа подготовки игроков, почти исчезла проблема нехватки льда, что еще относительно недавно беспокоило многих, уменьшился отток хоккеистов в Северную Америку. В общем, есть плюсы, и если все центры принятия решения Третьяк устраивает как президент федерации, то логично, что он продолжит работу.

Стоит отметить, что по менее заметным аспектам своей работы (развитие детско-юношеского хоккея, строительство инфраструктуры, работа с регионами) ФХР при Третьяке имела разные отзывы. Сам Владислав Александрович в многочисленных интервью отмечал в качестве достижения множество построенных в стране катков, а любимым детищем Романа Ротенберга стала национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина», разработанная несколько лет назад. В нее входят многочисленные методические материалы для детско-юношеских тренеров. По задумке она должна привести к единым стандартам подготовки игроков, чтобы облегчить их путь на взрослый уровень, что должно в перспективе дать большой приток высококлассных хоккеистов.