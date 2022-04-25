Стена номер 20: Владислав Третьяк отмечает юбилей

25 апреля — знаковая дата для всего советского и российского хоккея. Свой рождения отмечает легенда этого вида спорта — лучший вратарь XX века Владислав Третьяк. В этом году ему исполнилось 70 лет. «Известия» вспоминают, как складывалась блестящая карьера трехкратного олимпийского чемпиона.

Становление легенды

Будущая легенда мирового хоккея родилась в подмосковном селе Орудьево в 1952 году. Долгое время он стеснялся факта рождения именно в селе поскольку считал, что в иерархии населенных пунктов село стоит даже ниже деревни. С самого детства Третьяк рос спортивным, занимался плаванием, прыжками с вышки и спортивной гимнастикой.

В хоккей он попал по современным меркам поздно — в 11 лет. Вместе с тремя товарищами юный Владислав пришел на просмотр в хоккейную школу ЦСКА на Ленинградском проспекте. Как рассказывал сам Третьяк, у дворца спорта было настоящее столпотворение. Казалось, в Москве произошел хоккейный бум, и все мальчишки разом захотели встать на коньки, взять в руки клюшку и начать защищать армейские цвета.

Просмотр проводили не только тренеры, но и действующие хоккеисты клуба. Впрочем, это и неудивительно. Для того, чтобы найти достойного в таком количестве юных претендентов требовалась далеко не одна пара глаз. Третьяк уже тогда отлично стоял на коньках, обладал очень приличной физической формой. Поэтому и попал в четверку зачисленных в хоккейную школу.



Дальше случился еще один поворот судьбы, без которого звезда Третьяка могла и не взойти. Поначалу Владислав играл на позиции нападающего, ведь забивать голы, купаясь во внимании болельщиков — мечта любого мальчишки. Но конкуренция в армейской школе была на высоком уровне, а форму получали только лучшие. Юный Третьяк страдал от того, что у него нет настоящей экипировки. Но появилась возможность получить заветную форму — встать в ворота. И он принял историческое решение — стать голкипером. Получив желанный баул, он имел возможность оставлять его во дворце спорта, но предпочитал возить форму с собой. Чтобы все видели, что он — настоящий хоккеист.

Стена номер 20 Вратарь Владислав Третьяк во время матча ЦСКА – «Сокол», 1983 год Фото: ТАСС/Игорь Уткин



Один из первых тренеров Владислава Виталий Ерфилов сразу спросил мальчика, не опасается ли он, выбрав такое амплуа, но Третьяку было совершенно нестрашно, а ведь было чего бояться. Помимо психологической ответственности, позиция вратаря еще и очень травмоопасна, ведь именно страж ворот чаще всего оказывается на пути шайбы, а этот спортивный снаряд летает с огромной скоростью.



В воротах Владислав освоился быстро. Набор уникальных природных качеств позволил ему не просто стать толковым голкипером, но и впоследствии главным новатором вратарского мастерства и не только. Уже в 17 лет Третьяк дебютировал в команде мастеров ЦСКА. Прирожденный дух победителя заставлял его воспринимать каждое поражение очень болезненно, доходило даже до слез, но старшие партнеры по команде всегда старались успокоить и поддержать юного голкипера. Правда удавалось это не всегда, и облегчение приходило только после очередной победы, которых у команды, к счастью, было много. Третьяк сходу выиграл чемпионат Москвы, попутно получив приз лучшего вратаря турнира.

Череда блестящих побед

Талантливая игра юноши заставила обратить на него внимание Анатолия Тарасова — наставника основного состава ЦСКА. Знаменитый тренер забрал Третьяка в главную команду, а заодно и в сборную Советского Союза. В 1969 году Третьяк получил свою первую золотую медаль чемпионата мира, будучи дублером Виктора Коваленко. Так началась потрясающая карьера Владислава Александровича в национальной команде.

За главную команду страны Третьяк провел 117 игр, в числе которых были и матчи легендарной Суперсерии 1972 года против абсолютных фаворитов тогдашнего хоккея — канадцев. Именно в них будущий легендарный голкипер впервые получил мировое признание своего таланта. Искушенные профессионалы раз за разом пытались пробить нашего голкипера, но игра Третьяка в тех матчах была невероятно вдохновленной.

Североамериканская пресса сначала обрушилась на своих хоккеистов с критикой, но потом отдала должное советскому вратарю, который сильно подрезал голевое ожидание канадцев. Уже тогда легендарный вратарь сборной Канады Тони Эспозито заявил, что критика канадских нападающих неверна, поскольку русский голкипер проявил профессионализм высшего класса. Заодно Эспозито отметил, что любой клуб НХЛ тогда предложил бы контракт Третьяку не задумываясь.

Стена номер 20 Вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк, 1976 год Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-сина



Заслужил Третьяк и признание со стороны зарубежных болельщиков. Его открытость и доброта моментально подкупили любителей хоккея во всем мире, которые толпами осаждали нашего вратаря в надежде сфотографироваться с ним и получить автограф. Несколько книг о Третьяке, выпущенных в Америке, были сметены с прилавков в мгновение ока.

Покоритель всех вершин

В 1974 году состоялась очередная серия матчей сборной СССР против сборной Всемирной хоккейной ассоциации, главным украшением которой стала дуэль Третьяка с лучшим нападающим канадцев Бобби Халлом. Советский вратарь и из этого противостояния вышел победителем. Владислав Александрович первым ввел в игру голкиперов стиль «баттерфляй», при котором вратари часто садились на колени, гораздо эффективнее используя щитки для защиты створа ворот, поскольку так можно было перекрывать гораздо большее пространство. До Третьяка вратари предпочитали больше играть стоя.

Еще одним открытием для хоккейного мира от Третьяка стала проволочная маска, первую из которых он собрал практически сам. Вратари того времени либо совсем не использовали защиту лица, либо надевали неудобную «маску Планта», которая плотно прилегала к лицу, и, по сути, едва обеспечивала безопасность, при этом сужая обзор.



Затем была клубная Суперсерия 1975-76 годов, в которой советские ЦСКА и «Крылья Советов» взяли верх над клубами НХЛ, а Третьяк вновь был одним из лучших. 31 декабря 1975 года состоялся матч ЦСКА против «Монреаль Канадиенс», который был назван величайшей игрой в истории хоккея. Поединок завершился со счетом 3:3, а нападающий канадцев Ги Лефлер признался, что никогда не видел, чтобы голкипер действовал настолько великолепно.

Стена номер 20 Посол Канады в СССР Джеффери Артур Холлан Пирсон вручает копию Кубка Канады капитану сборной СССР по хоккею с шайбой Валерию Ивановичу Васильеву, справа - вратарь Владислав Третьяк, 1981 год Фото: РИА Новости/Юрий Сомов