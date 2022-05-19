Ученые назвали наиболее склонную к депрессии категорию людей

Депрессией чаще страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К такому выводу пришли ученые медико-генетического центра Genotek, Национального медицинского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева и других учреждений.

Исследование, с которым 19 мая ознакомились «Известия», основано на выборке клиентов Genotek. Специалисты изучили когорту из 2610 человек в возрасте от 18 и более лет. Средний возраст респондентов составил 36 лет.

Так, было установлено, что распространенность депрессии неоднородна в разных возрастных группах: молодые люди до 30 лет казались более склонными к проявлению заболевания, чем люди старше 40. При этом особенно часто депрессия встречается у обладателей сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), также у женщин.

Как отмечают эксперты, депрессия относится к числу самых распространённых психических расстройств. Пациенты жалуются на снижение работоспособности, двигательной активности, на ощущение бессмысленности существования.

Кроме того, шансы на появление психического расстройства повышают неблагоприятные события (потеря близких, развод, безработица, отголоски детских травм и т.п.), характер личности (низкая самооценка, самокритика и пессимизм), эндокринные патологии и заболевания ЦНС, наличие генетической предрасположенности, так как депрессии чаще подвержены люди, имеющие родственников с подобным заболеванием.

Один из авторов проведенного исследования и директор по продукту медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько указал, что в рамках работы ученые отобрали две группы добровольцев: пациентов, у которых была диагностирована тяжелая форма болезни, и людей с легкими клиническими проявлениями и без них.

«Перед нами стояло две цели: первая — найти гены, влияющие на проявление патологии, а вторая — на основе полученных данных построить некий алгоритм, позволяющий генетикам быстро выявлять людей с высокими рисками развития депрессивного состояния, чтобы вовремя предупредить симптомы болезни. Всё это связано прежде всего с тем, что депрессия является серьезнейшей патологией, влияющей не только на здоровье, но и на общество в целом с точки зрения экономических нагрузок», — подчеркнул специалист.

23 марта психолог Артур Алчаков в беседе с «Известиями» сообщил , что физически депрессия может ощущаться как угасание энергии, рассеянность, боль в органах и снижение либидо. Также к симптомам депрессии относятся подавленное состояние, бессонница/слишком долгий сон, раздражительность, нарушение питания, тревога, дефицит эмоций, ощущение «кома в горле».

По словам эксперта, это расстройство снижает количество нейромедиаторов (норадреналин, серотонин и дофамин) и чувствительных к ним рецепторов.