Эксперт назвала криптовалюты способом расширить трансакционные возможности РФ

Правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние трансакционные возможности. Такое заявление сделала вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян на международной конференц-сессии «Государственное управление и развитие России: глобальные тренды и национальные перспективы» в среду, 18 мая.

«Работа над правовым регулированием рынка криптовалют приведет к замещению трансакционных возможностей, пострадавших от санкций. Таким образом, мы позволим заполнить лакуны, например, из-за отключения банков от SWIFT», — приводятся слова эксперта на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Адвокат подчеркнула, что криптоинвесторы стремятся к ясному и урегулированному рынку без заметных рисков. Она придерживается таких полярных трендов, как запретительное и идеалистическое регулирование рынка криптовалют.

9 марта в Госдуме рассказали о заседании экспертного совета при рабочей группе по вопросу законодательного регулирования криптовалюты. Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой сказал, что работа экспертного совета позволит «учесть текущий практический опыт и мнение делового и научного сообщества» для регулирования криптовалют и майнинга.

В конце января в Госдуме говорили о возможности принятия до 31 июля документа, который будет направлен на регулирование рынка криптовалют. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков отметил актуальность принятия «правового документа, который определяет регулирование на этом рынке».

В феврале 2022 года правительство утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина. В том же месяце министерство внесло в правительство соответствующий законопроект.

Минфин рассчитывает, что законодательное регулирование сферы криптовалют в РФ будет введено уже в этом году. В министерстве также прорабатывают вопрос налогообложения доходов от криптовалют.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 16 февраля выступил за то, чтобы банки и биржи отвечали за идентификацию держателей криптовалют и их регулирование.