В Госдуме заявили о возможности ввести регулирование криптовалют до августа

Государственная дума может принять документ, направленный на регулирование рынка криптовалют, уже в текущую весеннюю сессию, то есть до 31 июля. Об этом 25 января заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«В рамках весенней сессии нам актуально принять уже какой-то правовой документ, который определяет регулирование на этом рынке. Слишком быстро он развивается, слишком много инвесторов, и важно поставить точки по многим вопросам, тем более, что тот же майнинг создает проблемы для потребителей электроэнергии, для местных властей, и для того, чтобы этот вопрос хотя бы отрегулировать, надо принимать соответствующее правовое решение», — цитирует его ТАСС.

Комментируя доклад Банка России (ЦБ) «Криптовалюты: тренды, риски, меры», депутат сказал, что этот документ — «однозначно приглашение к дискуссии, предложения, озвученные ЦБ — это серьезные предложения, поэтому к позиции ЦБ надо относиться серьезно и внимательно».

«При этом это не окончательная версия или позиция, сформированная государством, это точка зрения ЦБ, выраженная в докладе», — отметил глава комитета.

По словам Аксакова, в комитете по финрынку законопроектов на эту тему пока нет, но «разные варианты обсуждаются и будут обсуждаться».

«Говорить о том, что в комитете пришли к однозначной позиции по этому вопросу, пока рано, и мы берем за основу документ, предложенный ЦБ, и другие предложения будем тоже рассматривать, причем в ближайшее время. У нас есть дискуссия, и несколько раз я уже собирал узкий круг профессионалов и ответственных лиц, и мы по этому вопросу уже дискутировали — могу сказать, что пока точки зрения достаточно серьезно расходятся», — пояснил парламентарий.

Депутат добавил, что комитет является арбитром в этой дискуссии, а решение примут после того как будут выслушаны все стороны.

Ранее, 20 января, ЦБ предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В тот же день президент ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что ЦБ надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его. Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков заявил, что вопрос запрета майнинга криптовалют очень серьезен и ЦБ следует обсудить его со специалистами в данной области. Он отметил, что не готов однозначно говорить о том, что Россия пойдет на это.

В свою очередь один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики. Он отметил, что Россия лидирует по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его словам, ему понятны опасения регулятора, однако лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.