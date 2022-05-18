Прямой эфир

Москва и Анкара договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Martin Siepmann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак 18 мая.

«Мир», тур, май: Turkish Airlines перестали принимать к оплате нацкарты
Какие способы расчета для покупки авиабилетов и турецких товаров остаются у россиян

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты», — сказал он журналистам.

Кроме того, Новак отметил, что страны договорились и о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, которые будут принимать российскую карту.

13 мая также стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами «Мир». Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

Ранее в этот же день представители туроператоров заявили «Известиям», что путевки на лето в Турцию стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом. Самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — июнь: цены на туры подскочили на 30%. На июль — на 20%, а на август — на 15%.

Несмотря на высокий спрос со стороны европейских туристов, отели заинтересованы в привлечении россиян. На путешественников из РФ приходится значительная доля среди гостей, в прошлом году она составила 30–35%. Прогнозируется, что по итогам этого сезона показатель будет на уровне 25–30%.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022