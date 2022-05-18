Москва и Анкара договорились о начале приема карты «Мир» в турецких отелях

Между Россией и Турцией достигнута договоренность о начале приема карты «Мир» в турецких отелях и увеличении ее использования в банкоматах. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак 18 мая.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты «Мир» в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты», — сказал он журналистам.

Кроме того, Новак отметил, что страны договорились и о создании условий для наличия в турецких отелях банковских терминалов, которые будут принимать российскую карту.

13 мая также стало известно, что магазины Турции стали активно подключать в точках продаж терминалы банков, которые готовы работать с российскими банковскими картами «Мир». Об этом рассказали «Известиям» продавцы магазинов сетей Adl, Dagi, Pologarage и других. В Турции есть три банка, которые заявили о готовности принимать оплату российскими картами: Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş Bankası.

Ранее в этот же день представители туроператоров заявили «Известиям», что путевки на лето в Турцию стали до 30% дороже по сравнению с 2021 годом. Самый дорогой месяц при бронировании поездки сейчас — июнь: цены на туры подскочили на 30%. На июль — на 20%, а на август — на 15%.

Несмотря на высокий спрос со стороны европейских туристов, отели заинтересованы в привлечении россиян. На путешественников из РФ приходится значительная доля среди гостей, в прошлом году она составила 30–35%. Прогнозируется, что по итогам этого сезона показатель будет на уровне 25–30%.