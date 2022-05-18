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Эксперт усомнился в возможности массово использовать электромобили в России

Эксперт Шкуматов заявил об отсутствии платформы для использования электромобилей «Москвич» в РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Horst Galuschka
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В России в настоящее время отсутствует платформа для массового использования электромобилей. Об этом 18 мая «Известиям» заявил член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Петр Шкуматов, комментируя анонсированный Минтрансом выпуск электромобиля «Москвич».

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«Пока в нашей стране нет платформы для массового использования электромобилей. У нас есть проект под названием «КАМА», но, насколько я знаю, пока это все находится в стадии плана. Говорить о том, что у нас есть разработанный электромобиль, который готов к производству, наверно не совсем корректно. В целом, я бы сам с огромным удовольствием приобрел электромобиль, но возникает вопрос: где его заряжать?» — задался вопросом специалист.

Также он указал на более высокую стоимость таких автомобилей по сравнению с теми, которые работают на двигателях внутреннего сгорания.

«Плюс цена на тот же литий улетела в космос и, соответственно, дорожают батареи. А вопрос цены — один из основных. Говоря о проблемах при производстве, стоит вспомнить, что Tesla имеет много проблем с технологией. Я отношусь к этому скептически, так как пока у нас нет платформы для производства электромобилей. В нынешних условиях целесообразнее лицензировать технологию других производителей, например китайских», — добавил Шкуматов.

Ранее в этот день министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что перезапущенный автомобиль «Москвич» будет работать на электродвигателе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 мая сообщил, что московский завод «Рено» перешел на баланс города, на нем будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом «Москвич». Запуск производства на московском заводе ожидается в 2022 году.

В тот же день заммэра города по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что власти Москвы намерены максимально локализовать производство автомобилей и компонентов для них на автомобильном заводе «Москвич». Он добавил, что в ближайшее время планируются производство нового автомобиля, а также разработка новой российской модели.

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