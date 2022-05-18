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Госдума приняла закон о возможности получения ИНН на портале госуслуг

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий россиянам вставать на учет в налоговых органах через портал госуслуг. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

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Закон предоставляет возможность подавать заявление на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган сможет направить такому заявителю ИНН в электронной форме через госуслуги.

Закон инициирован правительством РФ, изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

В настоящий момент физлица могут подать заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через официальный сайт ФНС, но для получения ИНН им необходимо лично посетить налоговую.

18 апреля в пресс-службе правительства РФ сообщили, что большинство государственных и муниципальных услуг к концу 2023 года будет предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Отмечалось, что менее чем через два года большинство услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

20 декабря прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал госуслуг. На портале появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации и регистрировать права на недвижимость. По его словам, кабмин продолжает работу по расширению списка услуг, которые можно получить через единый портал.

О том, что россияне и иностранные граждане смогут получить ИНН на портале «Госуслуги» в ноябре прошлого года заявил Мишустин на заседании правительства. Он уточнил, что нововведение будет доступно также гражданам других государств, которые планируют приехать работать в Россию. По словам Мишустина, теперь они смогут договориться с работодателем и заранее оформить документ.

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