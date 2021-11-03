В России получить ИНН можно будет на портале «Госуслуги»

Россияне и иностранные граждане смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале «Госуслуги». Об этом 3 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН», — сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что нововведение будет доступно также гражданам других государств, которые планируют приехать работать в Россию. По словам Мишустина, теперь они смогут договориться с работодателем и заранее оформить документ.

Отмечается, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут приняты в этот же день.

18 октября сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустит новое приложение «Госуслуги» в 2022 году. Приложение будет полностью подстраиваться под профиль пользователя, предлагая те услуги, которые ему могут быть интересны.

23 августа вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) скорость получения государственных услуг на портале «Госуслуги онлайн» увеличится в 10 раз. Вице-премьер также указал, что за счет сокращения количества ошибок качество электронного документооборота в бизнесе вырастет в 2,5 раза.