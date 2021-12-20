Мишустин сообщил о расширении списка сервисов на госуслугах

Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал госуслуг. На портале появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации и регистрировать права на недвижимость, сообщил в понедельник, 20 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

По его словам, кабмин продолжает работу по расширению списка услуг, которые можно получить через единый портал.

«Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса», — подчеркнул председатель правительства.

Постановление об этом подписано 13 декабря. Ранее подобные услуги предоставлялись на онлайн-площадках субъектов РФ, на сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате», — заключил Мишустин.

Регионы смогут разместить на портале госуслуг сервисы по аттестации учителей и предоставлению бесплатного жилья, заключил он.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что портал госуслуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 без обращения к врачу и привившимся за границей.

1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В него попали ресурсы государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов, порталы госуслуг.