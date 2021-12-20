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Мишустин сообщил о расширении списка сервисов на госуслугах

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Правительство России в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал госуслуг. На портале появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации и регистрировать права на недвижимость, сообщил в понедельник, 20 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

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По его словам, кабмин продолжает работу по расширению списка услуг, которые можно получить через единый портал.

«Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса», — подчеркнул председатель правительства.

Постановление об этом подписано 13 декабря. Ранее подобные услуги предоставлялись на онлайн-площадках субъектов РФ, на сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

«Изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все массовые социально значимые услуги в электронном формате», — заключил Мишустин.

Регионы смогут разместить на портале госуслуг сервисы по аттестации учителей и предоставлению бесплатного жилья, заключил он.

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что портал госуслуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 без обращения к врачу и привившимся за границей.

1 декабря вступил в силу закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам. В него попали ресурсы государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов, порталы госуслуг.

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