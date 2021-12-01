Доступ к социально значимым сайтам стал бесплатным в России

Закон о бесплатном доступе к социально значимым сайтам вступил в силу в среду, 1 декабря. Таким образом, зайти на эти сайты возможно даже при нулевом балансе на счете абонента.

В список попали ресурсы государственных и муниципальных органов власти, внебюджетных фондов, порталы госуслуг.

Вступивший в силу закон внес изменения в статью 54 федерального закона «О связи», согласно которым абоненты операторов связи смогут пользоваться доступом к сайтам из списка социально значимых даже при отрицательном балансе на счете.

С инициативой о бесплатном доступе к социально значимым сайтам впервые выступил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в 2020 году.

Проект «Доступный интернет» с 1 апреля разрабатывает Минцифры. Завершить его планировали в июле, но затем продлили до 31 декабря.

Порядок включения сайтов в перечень социально значимых информационных ресурсов также разрабатывает Минцифры. Документ находится на стадии обсуждения. В его проекте указывается возможность включения в перечень сайтов отечественных некоммерческих и коммерческих организаций, уточняет РБК.

В предложенном в 2020 году Минкомсвязи списке социально значимых порталов был 391 ресурс. В нынешнем — 371 сайт.

Кроме того, с 1 декабря в России сайты мошенников, финансовых пирамид, фишинговых ресурсов и псевдокредитных организаций будут блокировать во внесудебном порядке по инициативе Центробанка. Мошеннический сайт может быть заблокирован в течение нескольких дней после направленного в Генпрокуратуру уведомления от лица председателя Банка России и его заместителей.