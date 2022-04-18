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В правительстве РФ анонсировали предоставление госуслуг 24/7 к концу 2023 года

В правительстве РФ заявили, что большинство госуслуг будет предоставляться в режиме 24/7 к концу 2023 года
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Большинство государственных и муниципальных услуг к концу 2023 года будет предоставляться в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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«Правительство приступает к реализации концепции поэтапного перехода к предоставлению гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. Она разработана в рамках поручения президента [России Владимира Путина] по реализации послания Федеральному собранию, состоявшегося в апреле 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что менее чем через два года большинство услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

«Заявители смогут решать свои задачи в любой момент времени в один клик, используя интуитивно понятные сервисы. Для этого все этапы от подачи документов до получения результата планируется перевести в электронный вид», — подчеркнули в пресс-службе правительства.

Концепцию перехода к предоставлению госуслуг в режиме 24/7 подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство уже приступило к реализации пилотного проекта по оптимизации государственных и муниципальных услуг в четырех регионах — Белгородской, Воронежской, Калининградской областях и Чувашской Республике.

С 1 марта россиянам стали выдавать в электронном формате медицинские свидетельства о смерти. Доступ к нему граждане могут получить в личном кабинете на портале госуслуг.

20 декабря прошлого года Мишустин заявил, что правительство РФ в 2022 году расширит список услуг, предоставляемых через портал госуслуг. На портале появится возможность оформлять пособия на детей, принимать налоговые декларации и регистрировать права на недвижимость. По его словам, кабмин продолжает работу по расширению списка услуг, которые можно получить через единый портал.

В августе того же года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) скорость получения государственных услуг на портале «Госуслуги онлайн» увеличится в 10 раз. Вице-премьер также указал, что за счет сокращения количества ошибок качество электронного документооборота в бизнесе вырастет в 2,5 раза.

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