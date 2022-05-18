Пушилин заявил о планах снести завод «Азовсталь» в Мариуполе

Завод «Азовсталь», расположенный в Мариуполе, планируют снести и обустроить на его месте парковую зону или технопарк. План войдет в ряд мероприятий по восстановлению города, заявил в среду, 18 мая, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«На месте нынешней «Азовстали» предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято», — процитировал слова Пушилина Telegram-канал властей ДНР.

Глава республики пояснил, что металлургический завод имени Ильича восстановят, а, по приблизительной оценке, около 60% зданий в Мариуполе подлежат сносу. При этом коммуникации так сильно не пострадали. В настоящий момент специалисты проводят восстановительные работы по водоснабжению.

Ранее в этот же день в плен сдались 694 боевика, находящихся на «Азовстали» в Мариуполе. Среди них 29 с ранениями различной степени тяжести.

По данным официального представителя Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдались 959 украинских боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска ДНР.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о «эвакуации» части военных с завода в Мариуполе, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского о «проведении гуманитарной операции» по выводу военных с завода демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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