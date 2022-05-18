Прямой эфир
Сюжет:

Пушилин заявил о планах снести завод «Азовсталь» в Мариуполе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завод «Азовсталь», расположенный в Мариуполе, планируют снести и обустроить на его месте парковую зону или технопарк. План войдет в ряд мероприятий по восстановлению города, заявил в среду, 18 мая, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Продолжается системное уничтожение военной инфраструктуры ВСУ. Спецоперация в Донбассе 18 мая, день 83-й
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий».

«На месте нынешней «Азовстали» предлагают сделать парковую зону или технопарк, решение пока не принято», — процитировал слова Пушилина Telegram-канал властей ДНР.

Глава республики пояснил, что металлургический завод имени Ильича восстановят, а, по приблизительной оценке, около 60% зданий в Мариуполе подлежат сносу. При этом коммуникации так сильно не пострадали. В настоящий момент специалисты проводят восстановительные работы по водоснабжению.

Ранее в этот же день в плен сдались 694 боевика, находящихся на «Азовстали» в Мариуполе. Среди них 29 с ранениями различной степени тяжести.

По данным официального представителя Министерства обороны РФ, генерал-майора Игоря Конашенкова, с 16 мая сдались 959 украинских боевиков, в том числе 80 раненых. Отмечается, что 51 раненый нуждался в стационарном лечении и был помещен в больницу Новоазовска ДНР.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о «эвакуации» части военных с завода в Мариуполе, отметив надежду Киева на их возвращение на подконтрольную украинским властям территорию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что заявления Зеленского о «проведении гуманитарной операции» по выводу военных с завода демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022