Adidas и Pandora готовы вернуться в Россию

Немецкая транснациональная компания по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas и датский ювелирный дом Pandora готовы вернуться в Россию. Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке торговой недвижимости в среду, 18 мая.

Сеть по торговле спорттоварами почти завершила процесс изменения логистических цепочек. Компания зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в РФ. Ранее они располагались в Европе. При этом склады и распределительный центры находятся в Турции.

Adidas предстоит решить, каким образом она может возобновить работу в РФ, добавил собеседник. Здесь возможны варианты: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску. Последний вариант для крупных сетей менее предпочтительный — ритейлеры годами вкладывались в развитие своей торговой марки.

Pandora же иначе решила вопрос с открытием: свои российские активы она продала компании-партнеру из Сербии. Сейчас решается вопрос о продолжении развития бизнеса этих брендов в России.

Кроме того, источник на рынке торговой недвижимости рассказал «Известиям», что бренд Nespresso, под которым выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы, также собирается вернуться на российский рынок. Это станет возможным благодаря тому, что компания-партнер из Сербии купила активы Nespresso в РФ.

«Известия» направили запросы в Adidas, Pandora и Nespresso.

Швейцарская компания Nestle объявила о приостановке импорта продукции в Россию, в том числе Nespresso, 11 марта.

Деятельность в России также приостановил ряд модных брендов одежды, таких как Mango, Asos, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti и Uniqlo.

Иностранные фирмы приостанавливают деятельность в России после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

В середине февраля ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.