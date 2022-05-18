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Лукашенко ввел смертную казнь за покушение на терроризм

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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих смертную казнь за покушение на совершение терактов. Документ опубликован 18 мая на интернет-портале правовой информации.

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Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Согласно ему, высшая мера наказания предусмотрена за приготовление к покушению на представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны.

Кроме того, казнь грозит за подготовку к акту международного терроризма, теракта с применением объектов атомной энергетики, с использованием радиации или ядерных материалов, химических или биологических веществ.

Также виновный может быть приговорен к казни за подготовку покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля для давления на органы власти или устрашения населения.

В конце апреля проект закона был принят нижней палатой парламента сразу в двух чтениях. Позднее он был одобрен верхней палатой.

В сентябре 2021 года Лукашенко допустил возможность проведения референдума по вопросу отмены смертной казни в Белоруссии. В 1996 году на референдуме за сохранение смертной казни в Белоруссии проголосовали почти 80,5% жителей.

В 2019 году глава Белоруссии также заявлял, что вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может быть решен только на референдуме. Он отметил, что в стране часто проводятся опросы о смертной казни, но «ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось».

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