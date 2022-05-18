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Чавушоглу анонсировал встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН
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Чавушоглу анонсировал встречу делегаций Турции, России, Украины и ООН

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Xander Heinl
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Заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам пройдет в ближайшие дни. Об этом 18 мая сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в Вашингтоне

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Он напомнил, что контактная группа организована по предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«Мы планируем провести заседание на техническом уровне в ближайшие дни», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Накануне турецкие СМИ сообщили о скором визите президента РФ Владимира Путина в страну. Отмечалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу российского государства на деловую встречу в Турцию. В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг данные о том, что визит Путина в Анкару состоится в ближайшие дни.

2 мая Эрдоган заявил журналистам о планах провести телефонные переговоры с Путиным. Турецкий лидер выразил надежду на то, что в Анкаре или Стамбуле будут реализованы действия, которые помогут урегулировать ситуацию на Украине.

Турция стала площадкой, где представители России и Украины провели переговоры о мирном соглашении. 29 марта во Дворце Долмабахче в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров Москвы и Киева, которые продлились около трех часов. До этого представители России и Украины провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они прошли 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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