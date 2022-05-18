Миротворцы РФ привезли подарки для детей и учителей школы для глухих в Дамаске

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии посетили школу для глухих детей в Дамаске и вручили ученикам и преподавателям продовольственные наборы и канцелярские принадлежности.

«Центром примирения враждующих сторон была проведена гуманитарная акция в институте немых и глухих, роздано более 400 канцелярских наборов детям и более 100 продуктовых наборов для преподавателей», — уточнил представитель ЦПВС Евгений Чапурин.

Дети были очень рады подаркам: ручкам, карандашам, фломастерам, альбомам, пластилину и игрушкам. К приезду российских военных ученики младших классов научились жестами показывать слово «Россия».

В учебном заведении школьники проходят обучение с 1 по 12 класс. Они занимаются по обычной программе с упором на язык жестов и сурдоперевод. Всего в школе 223 ученика.

«Учим их рисовать и показывать руками свои мысли. Российская гуманитарная помощь и подарки очень многое значат, потому что поднимают моральный дух у детей. Они радуются и чувствуют себя полноценными людьми», — поделился директор института для глухонемых Саусан Рэзак.

Кроме того, учащиеся с седьмого класса начинают изучать русский язык, и военные подарили им книги о Великой Отечественной войне и Москве.

Преподавателям вручили по два пакета с продовольствием весом около 10 кг. В них — подсолнечное масло, чай, сгущенное молоко, рис и мука. Набор рассчитан на питание семьи в течение нескольких недель.

В свою очередь, дети подарили российским военнослужащим свои бумажные поделки, и попросили навещать их еще.

В апреле в сирийской Пальмире прошла передвижная выставка живописи и графики за авторством студентов и сотрудников Санкт-Петербургского политехнического университета. Инсталляцию развернули под открытым небом среди руин. Посетители выставки остались под впечатлением от стилизованных изображений Петербурга и его окрестностей. Всего в рамках проекта были представлены 24 работы российских художников и дизайнеров. По окончании демонстрации большая часть картин осталась в Сирии: часть передана в дар российской группе войск для размещения в культурно-досуговом центре, а часть отправится в учебные заведения, которые принимали у себя выставку.