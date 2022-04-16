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В Сирии прошла выставка художественных работ из Петербурга

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Передвижная выставка живописи и графики за авторством студентов и сотрудников Санкт-Петербургского политехнического университета символически завершилась в сирийской Пальмире.

Инсталляцию развернули под открытым небом среди руин. Необычные экспонаты привлекли внимание местных жителей, а также иностранных туристов. Посетители выставки остались под впечатлением от стилизованных изображений Петербурга и его окрестностей.

Как отметил куратор выставки, советник ректора Санкт-Петербургского Политеха Вадим Глухов, реакция была «поразительной». Так, например, на открытие экспозиции в университете Алеппо пришли посмотреть ректор, члены диаспоры, представители администрации, а также многочисленные студенты и преподаватели.

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Всего в рамках проекта были представлены 24 работы российских художников и дизайнеров. По окончании демонстрации большая часть картин останется в Сирии: часть передадут в дар российской группе войск для размещения в культурно-досуговом центре, а часть отправится в учебные заведения, которые принимали у себя выставку.

На протяжении четырех месяцев организаторы арт-проекта демонстрировали экспозицию на базе университетов в крупнейших городах Сирии: Алеппо, Тартусе, Дамаске. Проведению выставки способствовала поддержка со стороны Министерства обороны РФ, военнослужащих и сирийской диаспоры в Санкт-Петербурге.

Ранее, 26 марта, в столице Сирии был организован автопробег в поддержку спецоперации Москвы по защите Донбасса. На автомобилях был закреплен символ спецоперации — буква Z. В акции приняли участие представители русскоязычной диаспоры Дамаска.

21 марта на сирийской авиабазе Хмеймим состоялся концерт в поддержку спецоперации. Концертная программа была подобрана из песен под гитару и рок-классики, чтобы точно передать дух патриотизма, поддержки российских военных на Украине.

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