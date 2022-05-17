Картины Кандинского и Малевича вернулись в Россию из Южной Кореи

Экспозиция «Кандинский, Малевич и русский авангард: революционное искусство», застрявшая в Южной Корее после выставки, благополучно вернулась на территорию РФ.

С трудностями удалось справиться — не без помощи российской дипмиссии, в ближайшее время картины Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Ольги Розановой, Любови Поповой, Петра Кончаловского и других разместятся в родных музеях.

В середине апреля организаторы из Республики Корея сказали, что не имеют возможности вывезти свыше 50 произведений. Тогда они пояснили, что подходящих рейсов попросту нет.

О возвращении картин на родину еще 13 мая в своем Telegram-канале заявляла министр культуры России Ольга Любимова. Она отмечала, что после прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи.

19 апреля сообщалось, что картины российских авангардистов не могут вернуться обратно в РФ из Южной Кореи.

Выставка проводилась в Культурном центре Сеула с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. Ее посетителям среди других показали полотна «Импровизация № 217. Серый овал» Кандинского, «Супрематизм» Малевича, «Еврейская Венера» Ларионова, «Косари» Гончаровой и «Беспредметная композиция» Родченко.

До этого, 8 апреля, Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснение Министерству культуры РФ, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты из России не попадают в санкционный перечень.