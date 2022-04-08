Прямой эфир
Мир
Цена газа в Европе выросла до $1200 за 1 тыс. куб. м
Мир
Евросоюз принял пятый блок санкций против России
Общество
Вильфанд спрогнозировал неспокойную погоду в ряде регионов
Экономика
ЦБ РФ решил снизить ключевую ставку до 17,00% годовых
Мир
В ДНР заявили о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске
Мир
Киев объявил о планах национализировать всю собственность России на Украине
Мир
Лукашенко пообещал РФ поддержку от Белоруссии при любых трудностях
Культура
ЕК разрешила передачу России участвовавших в европейских выставках экспонатов
Мир
МИД РФ анонсировал ответ на высылку восьми дипломатов из Японии
Мир
Макрон назвал диалог с Путиным своим долгом
Экономика
Минфин внес в правительство законопроект о регулировании цифровых валют

ЕК разрешила передачу России участвовавших в европейских выставках экспонатов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень. Такое сообщение в пятницу, 8 апреля, поступило в Министерство культуры РФ.

Скрадывается картина: за границей застряли 400 шедевров российских музеев
Вернутся ли «Девочка на шаре», портрет Жанны Самари и эрмитажный Тициан к законным хозяевам

«Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», — говорится в тексте сообщения.

Как пояснили в министерстве, решение ЕК дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. В ведомстве также добавили, что уже приступили к организации возврата коллекций.

«Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями», — подчеркнули в Минкультуры.

3 апреля источник «Известий» сообщил, что финские пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин.

6 апреля таможня Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию культурных ценностей. В надзорном департаменте финской таможни указали, что грузы имеют отношение к предметам, входящим в список европейских санкций.

7 апреля Россия вызвала в МИД посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря, ему был заявлен протест.

Как уточняет Минкультуры, экспонаты, задержанные на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» проходила в Милане и завершилась 27 марта. В экспозиции были представлены предметы из Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское село», «Павловск» и «Гатчина». Вторая выставка — «Форма бесконечности» — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

В число экспонатов, проходивших таможенную проверку на финской границе, входили также художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В частности в РФ запретили поставлять предметы роскоши.

В Москве указывали, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. За помощью к Москве из-за обострения ситуации в результате обстрела украинских военных обратились Луганская и Донецкая народные республики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022