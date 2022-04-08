ЕК разрешила передачу России участвовавших в европейских выставках экспонатов

Еврокомиссия дала разъяснение, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты не попадают в санкционный перечень. Такое сообщение в пятницу, 8 апреля, поступило в Министерство культуры РФ.

«Компетентные органы власти могут разрешить передачу или экспорт в Россию предметов сферы культуры, которые находятся во временной выдаче в рамках официального культурного сотрудничества с Россией», — говорится в тексте сообщения.

Как пояснили в министерстве, решение ЕК дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. В ведомстве также добавили, что уже приступили к организации возврата коллекций.

«Ожидается, что работы вернутся в Российскую Федерацию в ближайшие выходные. Мы благодарим коллег из МИД, посольства России в Финляндии и ФТС за совместную оперативную работу и оказанное содействие в коммуникации с финскими властями», — подчеркнули в Минкультуры.

3 апреля источник «Известий» сообщил, что финские пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин.

6 апреля таможня Финляндии подтвердила задержание направлявшихся в Россию культурных ценностей. В надзорном департаменте финской таможни указали, что грузы имеют отношение к предметам, входящим в список европейских санкций.

7 апреля Россия вызвала в МИД посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря, ему был заявлен протест.

Как уточняет Минкультуры, экспонаты, задержанные на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» проходила в Милане и завершилась 27 марта. В экспозиции были представлены предметы из Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское село», «Павловск» и «Гатчина». Вторая выставка — «Форма бесконечности» — проходила в Музее современного искусства в Удине с 16 октября 2021 года по 23 марта 2022 года. В экспозиции были представлены работы из Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея Востока.

В число экспонатов, проходивших таможенную проверку на финской границе, входили также художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В частности в РФ запретили поставлять предметы роскоши.

В Москве указывали, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. За помощью к Москве из-за обострения ситуации в результате обстрела украинских военных обратились Луганская и Донецкая народные республики.

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