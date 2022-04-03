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Финские пограничники задержали машины с картинами из Эрмитажа

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В Финляндии пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Об этом 3 апреля сообщил «Известиям» источник.

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Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин. Как рассказал «Известиям» брат одного из водителей Анатолий Огурцов, все задержанные находятся в порту в Хельсинки.

«Это действительно правда. Две машины компаний «Хепри», которые обслуживают наш ленинградский Эрмитаж, и одна машина компании, в которой работает мой брат. Все задержанные финской пограничной стражей в городе Хельсинки, в порту», — рассказал он.

Родственник застрявшего на границе в Финляндии водителя рассказал, что картины были доставлены из Франции самолетом. Его брат довез картины только до финской границы в Ваалимаа, где пограничники его и задержали.

«Попросили сесть в машину и назад отправиться в город Хельсинки. Сейчас мой брат находится на допросе в компетентных органах. Они мотивируют это тем, что незаконно вывозятся произведения искусства, на которые наложен арест Евросоюзом», — пояснил Огурцов.

12 марта стало известно, что Франция отказывается возвращать картины из коллекции мецената Ивана Морозова. Полотна находятся в Париже с сентября прошлого года. Выставка проходила в здании фонда Louis Vuitton и завершилась 3 марта. Транспортировку работ отложили якобы из-за введенных санкций. Однако позже издание Marianne со ссылкой на правительство страны сообщило, что картины послужат залогом за живущих в России французов и станут гарантом их безопасности.

Как рассказал накануне «Известиям» спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, картины из собраний российских музеев в настоящее время участвуют в 27 зарубежных выставках. Сейчас рассматриваются новые пути их транспортировки обратно в Россию из-за сложностей в международном сообщении.

Страны Запада начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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