Россия вызвала в МИД посла Финляндии в Москве

Российская сторона вызвала в МИД посла Финляндии в Москве, ему заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«7 апреля в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, которому был заявлен решительный протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей, вывозившихся транзитом через Финляндию в Россию после их экспонирования в Италии и Японии под их государственные гарантии неприкосновенности и возврата в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении.

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