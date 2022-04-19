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Картины Малевича и Кандинского не могут вернуться в Россию из Южной Кореи

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Картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» в Южной Корее, не могут вернуться обратно в РФ. Как стало известно 19 апреля, Центр сценического искусства Седжон не может отправить полотна обратно из-за отсутствия подходящих авиарейсов.

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Выставка проводилась в Культурном центре Сеула с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года, пишет «РИА Новости». Ее посетителям, среди других, показали полотна «Импровизация № 217. «Серый овал» Кандинского, «Супрематизм» Малевича, «Еврейская Венера» Ларионова, «Косари» Гончаровой и «Беспредметная композиция» Родченко.

Каким образом их удастся отправить домой по окончании экспозиции пока не ясно, так как перевозить произведения искусства пассажирскими рейсами нельзя, а подходящих грузовых авиарейсов в Россию сейчас нет.

Ранее 8 апреля Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснение Министерству культуры РФ, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты из России не попадают в санкционный перечень. Как пояснили в ведомстве, решение ЕК дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. В ведомстве также добавили, что уже приступили к организации возврата коллекций.

3 апреля источник «Известий» сообщил, что финские пограничники задержали три машины с картинами, которые везли из Франции в Эрмитаж. Перевозивших картины водителей несколько часов не выпускали из машин. Как уточняет Минкультуры, экспонаты, задержанные на финской границе, были частью двух выставок в Италии. Первая выставка — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» проходила в Милане и завершилась 27 марта.

Ряд стран начал вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Среди прочих мер, с РФ закрыли авиасообщение на различных направлениях. Поэтому привычные авиарейсы, как российских, так и зарубежных авиакомпаний, летать в Россию не могут.

В Москве указывали, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. За помощью к Москве из-за обострения ситуации в результате обстрела украинских военных обратились Луганская и Донецкая народные республики.

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