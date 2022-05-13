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Застрявшие в Южной Корее картины Кандинского и Малевича вернулись в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Картины русских художников-авангардистов, застрявшие в Республике Корея после выставки из-за отсутствия подходящих авиарейсов, вернулись в Россию. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

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«После прохождения необходимых процедур предметы будут отправлены в музеи. Полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены именно на Министерство культуры, поэтому мы осуществляем контроль за их возвратом на территорию России», — написала она в своем Telegram-канале.

Уточняется, что среди вернувшихся картин есть полотна Василия Кандинского и Казимира Малевича.

Ранее, 19 апреля, сообщалось, что картины российских авангардистов, участвовавшие в выставке «Малевич, Кандинский, Родченко и русский авангард: искусство революции» в Южной Корее, не могут вернуться обратно в РФ.

Выставка проводилась в Культурном центре Сеула с 31 декабря 2021 года по 17 апреля 2022 года. Ее посетителям среди других показали полотна «Импровизация № 217. Серый овал» Кандинского, «Супрематизм» Малевича, «Еврейская Венера» Ларионова, «Косари» Гончаровой и «Беспредметная композиция» Родченко.

До этого, 8 апреля, Еврокомиссия (ЕК) дала разъяснение Министерству культуры РФ, что участвовавшие в европейских выставках экспонаты из России не попадают в санкционный перечень. Как пояснили в ведомстве, решение ЕК дает возможность приступить к дальнейшей транспортировке картин, задержанных ранее на финской таможне. В ведомстве также добавили, что уже приступили к организации возврата коллекций.

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