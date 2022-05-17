Желтый налет: Ирак задыхается в песке

Те, кому необходимо выйти на улицу, должны иметь маску или респиратор - распространившаяся в воздухе мелкодисперсная пыль создает угрозу для здоровья
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Во всех медучреждениях страны введен режим чрезвычайной ситуации
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Фото: Getty Images/dpa/Ameer Al-Mohammedawi
Эта буря - уже восьмая за последний месяц
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Специалисты предупреждают, что ситуация со здоровьем людей будет ухудшаться, если не предпринимать ничего для решения проблем, которые способствуют этому явлению - засуха и опустынивание земель из-за изменений климата
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