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Желтый налет: Ирак задыхается в песке

В стране уже месяц бушуют мощные пыльные бури
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Karar Essa
В Ираке несколько дней бушует мощная песчаная буря. Видимость на дорогах резко ухудшилась, люди задыхаются от желтой пыли. Как местные жители спасаются от непогоды - в фотогалерее «Известий»
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/dpa/Ameer Al-Mohammedawi
Более 4 тысяч человек за прошедшие дни обратились в медицинские учреждения из-за проблем с дыханием
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Murtadha Al-Sudani
Движение по дорогам затруднено из-за ухудшения видимости
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Global Look Press/Xinhua/Khalil Dawood
Непогода вынудила власти временно закрыть аэропорты, школы и некоторые госучреждения
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/dpa/Ameer Al-Mohammedawi
Медики говорят, что число пострадавших от непогоды в больницах может возрасти - они поступают с признаками удушья
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Murtadha Al-Sudani
Жителей страны призывают без особой необходимости не выходить из дома
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Murtadha Al-Sudani
Те, кому необходимо выйти на улицу, должны иметь маску или респиратор - распространившаяся в воздухе мелкодисперсная пыль создает угрозу для здоровья
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Во всех медучреждениях страны введен режим чрезвычайной ситуации
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/dpa/Ameer Al-Mohammedawi
Эта буря - уже восьмая за последний месяц
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Песчаная буря в Ираке
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed
Специалисты предупреждают, что ситуация со здоровьем людей будет ухудшаться, если не предпринимать ничего для решения проблем, которые способствуют этому явлению - засуха и опустынивание земель из-за изменений климата
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