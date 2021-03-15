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Оранжевое небо: Китай накрыла песчаная буря

В Монголии из-за удара стихии пропали десятки человек
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пешеход
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Xin/Li Xin
На Китай и Монголию обрушилась мощная песчаная буря. Метеорологи объявили «желтый» уровень опасности, уровень загрязнения воздуха резко вырос, в Пекине небо окрасилось в оранжевый цвет. Как китайская столица противостоит природной стихии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhao Yadan/Sipa Asia
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велосипедист
Фото: Getty Images
Эта буря стала самой сильной за последние 10 лет
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вид
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tpg
Ожидается, что буря будет бушевать еще сутки и затронет более десятка китайских провинций
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