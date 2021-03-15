Оранжевое небо: Китай накрыла песчаная буря

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На Китай и Монголию обрушилась мощная песчаная буря. Метеорологи объявили «желтый» уровень опасности, уровень загрязнения воздуха резко вырос, в Пекине небо окрасилось в оранжевый цвет. Как китайская столица противостоит природной стихии — в фотогалерее «Известий»