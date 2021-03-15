Оранжевое небо: Китай накрыла песчаная буря

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В Монголии из-за удара стихии пропали десятки человек
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Xin/Li Xin
На Китай и Монголию обрушилась мощная песчаная буря. Метеорологи объявили «желтый» уровень опасности, уровень загрязнения воздуха резко вырос, в Пекине небо окрасилось в оранжевый цвет. Как китайская столица противостоит природной стихии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
В Китай буря пришла из Монголии, где вызвала катастрофические последствия
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
В Монголии были повреждены линии электропередач, что вызвало отключение света в трех районах
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
81 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, шестеро найдены мертвыми
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
В пекинских аэропортах Дасин и Шоуду отменили больше 400 авиарейсов
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ju Huanzong/Ju Huanzong
Уровень загрязнения в китайской столице вырос до шестого — концентрация мелких твердых частиц в 160 раз превышает нормы, рекомендованные ВОЗ
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Фото: REUTERS/Koki Kataoka
Видимость в Пекине составляет менее 1 км
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Фото: Getty Images/Ding Genhou/VCG
На дорогах наблюдается большие автомобильные пробки
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Yehua
В Запретном городе в центре Пекина — крупнейшем дворцовом комплексе мира — наблюдается оживление
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Туристы торопятся сделать необычные селфи на фоне Запретного города
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
Удар стихии не помешал китайским молодоженам провести свадебную фотосессию
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Фото: Getty Images
Снять маски и подышать на улице никто даже не пытается
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Zhao Yadan/Sipa Asia
Горожанам рекомендуют отменить все мероприятия на открытом воздухе и не выходить на улицу без особой надобности
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Фото: Getty Images
Эта буря стала самой сильной за последние 10 лет
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tpg
Ожидается, что буря будет бушевать еще сутки и затронет более десятка китайских провинций
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