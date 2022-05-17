Мантуров прокомментировал передачу активов Renault государству

Сделка по передаче активов французского концерна Renault в госсобственость РФ не является национализацией, потому что ее условия согласовала сама компания. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам во вторник, 17 мая.

«Национализация — это когда государство в одностороннем порядке принимает решение забрать актив в госсобстенность. В случае с Renault НАМИ — это всё-таки квазигосударственная структура, хоть это и ФГУП, но это отдельная коммерческая структура. Во-вторых, это решение было согласовано самой Renault», — сказал министр.

Накануне пресс-служба Минпромторга сообщила, что российские активы Renault переходят в государственную собственность. Московский завод «ЗАО «Рено Россия» полностью перешел под контроль правительства Москвы, 67,69% акций «Автоваза» передано в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу ФГУПа «НАМИ». А оставшиеся 32,31% акций «Автоваза» сохранит за собой госкорпорация «Ростех».

Сделка была безденежной, заявили в Минпромторге. При этом у Renault есть опцион на выкуп акций «Автоваза» обратно в течение шести лет, но по московского заводу такой опции нет.

Отмечалось, что решение о передаче доли компании правительству Москвы было принято еще в апреле. Как тогда объяснил Мантуров, Renault передаст акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

На следующий день Мантуров рассказал, что «АвтоВАЗ» продолжит выпуск автомобилей на платформе, которая разрабатывалась Renault совместно с российским производителем.