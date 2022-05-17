Канцлер ФРГ Шольц обсудил с Зеленским ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию на Украине. Об этом во вторник, 17 мая, сообщается на сайте канцлера Германии.

«Федеральный канцлер и президент Украины обменялись мнениями о текущей военно-гуманитарной ситуации в Украине. Они согласились, что дипломатическое решение, достигнутое путем переговоров между Украиной и Россией, потребует немедленного прекращения боевых действий со стороны России и вывода российских войск с Украины», — говорится в сообщении.

Днем ранее Шольц заявил о посещении Киева при условии обсуждения «конкретных вещей». Он отметил, что его визит на Украину не должен быть «просто возможностью сфотографироваться».

До этого Шольц и Зеленский проводили телефонные переговоры 11 мая. Тогда стороны обсудили переговорный процесс Украины и России. По словам германского канцлера, по-прежнему актуально призвать РФ остановить спецоперацию и «восстановить территориальную целостность и суверенитет» Украины.

9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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