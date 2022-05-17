Ковальчук напомнил об исходящей от США биологической угрозе в адрес России

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о ядерном приоритете России и напомнил о новых вызовах, которые сейчас стоят перед страной. В частности, к ним относится биологическое оружие. Об этом зашла речь на открытии марафона общества «Знание» «Новые горизонты» 17 мая.

Как отметил ученый, Россия уже давно могла прекратить свое существование, если бы в свое время, в тяжелые годы войны, власти СССР не избрали в качестве приоритета развитие не понятной тогда еще никому ядерной физики.

«[После победы в Великой Отечественной войне] мы были хозяева Земли и рисовали карты. Но всего лишь через пару-тройку месяцев, 6 и 8 августа того же 1945 года, американцы варварски сбросили атомную бомбу на Японию — на Хиросиму и Нагасаки. Это было единственное в мире применение ядерного оружия против живых людей. И если бы наша власть и очень небольшая часть научного сообщества в тяжелейшие годы войны в 1942–1943 годах не выбрали бы стратегическим направлением и приоритетом — заниматься ядерной физикой, то мы бы с вами перестали существовать», — напомнил Ковальчук.

По его словам, разработки в ядерной физике советских ученых спасли нашу страну. Потому что в американских планах значилось нанесение ударов по городам СССР, которые означали бы фактическое уничтожение страны. Но отечественные ученые предотвратили такой сценарий.

«29 августа 1949 года мы взорвали первую советскую атомную бомбу, а затем взорвали первую в мире водородную. Тем самым мы вынудили американцев с нами договариваться. Но что важно? Когда вы правильно выбираете стратегический приоритет, то вы взрываете цивилизацию и на десятилетия, если не на сотню лет определяется ее лицо. Вот смотрите, мы сделали буквально одну бомбу. И из этой бомбы получилось всё, что есть сегодня», — рассказал глава Курчатовского института.

Он напомнил, что первая атомная электростанция была построена в СССР в 1954 году, первая советская атомная подлодка появилась в 1958 году, первый в мире атомный ледокол — в 1959-м, а сейчас РФ является хозяином в Арктике.

«Мир, в котором мы с вами жили, был нарисован нашей страной и союзниками, и как только рухнул Союз, рухнуло всё. Мы сохранили тот стратегический приоритет, который наши предшественники реализовали. Наш президент [Владимир Путин] возродил всё из пепла и создал базу, чтобы мы могли рисовать картину нового мира», — сказал ученый.

Однако мир быстро меняется и появляются новые угрозы. К ним можно отнести биологические лаборатории, с помощью которых людей проще уничтожать, для чего уже не понадобится строить подводные атомные лодки. Гораздо легче запустить вирусы и начать новую эпидемию, которая затронет массы, подытожил Ковальчук.

Накануне Путин на саммите ОДКБ сообщил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Как указал глава государства, Россия давно била тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве.

11 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США использовали Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры в рамках военно-биологической программы на Украине. Согласно документам, в центре также велись работы с возбудителями туляремии, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифов и газовой гангрены.

18 апреля сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях. В частности, заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Яровая также рассказала, что комиссия начала подготовку досье и опрос свидетелей. К досье приобщены первые задокументированные результаты работы.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о полученных Москвой сведениях о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия. По его словам, новые разработки являются очень опасными, однако США относятся к этой теме несерьезно и пытаются «уйти от ответов».