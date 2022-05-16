Путин рассказал о деятельности американских биолабораторий на Украине

На Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Об этом 16 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

Он рассказал, что в ходе спецоперации были получены документальные доказательства того, что недалеко от границ СНГ создавались компоненты биологического оружия. И основной задачей таких лабораторий, по его словам, являлся «сбор биологических материалов и изучение в собственных целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний».

«Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность», — заявил он в ходе саммита ОДКБ.

13 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон умышленно блокирует попытки укрепить режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Он обратил внимание на то, что американская сторона до сих пор не дала ни одного внятного ответа по поводу деятельности США в биологической сфере на Украине и в целом мире, кроме отговорок о том, что эта работа носит «мирный» и «полезный» характер.

11 мая начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что США использовали Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры в рамках военно-биологической программы на Украине. Согласно документам, в центре также велись работы с возбудителями туляремии, сибирской язвы, брюшного тифа, паратифов и газовой гангрены.

Тогда же стало известно, что Пентагон ставил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице под Харьковом. Отмечается, что основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40–60 лет с высокой стадией физического истощения. США пытались скрыть участие своих экспертов в биологических экспериментах, поэтому они прибывали на Украину через территории третьих стран.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о полученных Москвой сведениях о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия. По его словам, новые разработки являются очень опасными, однако США относятся к этой теме несерьезно и пытаются «уйти от ответов».

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил тогда, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.