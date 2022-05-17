Путин обвинил Запад в спекуляции на озабоченности изменением климата

Западные политики спекулировали на естественной озабоченности людей проблемами климата. Об этом 17 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«По сути так называемый политический класс на Западе начал спекулировать на абсолютно естественной озабоченности многих людей на планете проблемами климата. Совершенно очевидно, что по внутриполитическим соображениям начали завышать возможности альтернативной энергетики и занижать значимость традиционной энергетики, включая все ее направления, в том числе и углеводороды», — сказал он на совещании по вопросам развития нефтяной отрасли.

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