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The Times указала на наличие у России друзей во Франции

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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У России на фоне начала проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса всё еще остались друзья в Европе. Британская газета The Times указала на понимающее отношение к РФ во Франции, приведя в пример социальные сети.

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Так, по мнению автора статьи, отношение французов к спецоперации негативное, однако пользователи соцсетей считают, что начать ее президента России Владимира Путина вынудил именно альянс НАТО. Кроме того, корень нужно искать и в «унижении» Москвы и отказе Запада помогать государству в преодолении «катастрофы» после развала СССР в 1991.

«Многие во Франции полагают, что Вашингтон с помощью своего британского подельника подталкивает Европу к опасному противостоянию с Москвой», — говорится в публикации.

Французы также назвали стремление Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому альянсу «победой США за счет Европы».

14 мая французский политик Стефан Буффето в статье для издания Boulevard Voltaire назвал европейскую политику по отношению к России «непостижимой оплошностью». По его мнению, Европе стоило бы вспомнить, что до 1917 года Российская империя была ее союзником, но после распада СССР необходимо было заново интегрировать Россию в европейскую политику и обеспечить таким образом равновесие в Евразии. Однако всё было сделано с точностью до наоборот: Европейский союз подчинился доктрине США, согласно которой сближение Запада с РФ недопустимо, поскольку ведет к ослаблению гегемонии США.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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