В Госдуме назвали условия нормализации отношений с недружественными странами

Встав на путь антироссийских санкций, русофобии и агрессии, недружественные страны перешли в разряд враждебных государств. Об этом во вторник, 17 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, рассказав, при каких условиях может быть взят курс на нормализацию отношений.

«Встав на шаткий путь антироссийских санкций, агрессии и русофобии, многие страны действительно перешли из недружественных в разряд враждебных. <…> Без алгоритма из-за океана эти страны не могут ступить и шагу, предпочитая удовлетворение геополитических устремлений Штатов интересам собственных граждан», — подчеркнул он.

По словам политика, о курсе на нормализацию отношений можно будет говорить лишь тогда, когда хотя бы какая-то страна из списка недружественных начнет принимать самостоятельные решения и трезво оценивать ситуацию, не пытаясь претворить в жизнь всё, что навязывает США.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что действия недружественных стран по отношению к России теперь правильнее называть враждебными.

По его словам, для коллективного Запада является раздражителем само существование РФ, поэтому он готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет». При этом Россию невозможно изолировать ни политически, ни экономически, ни информационно, указал официальный представитель Кремля.

Также 16 мая в российском МИДе заявили, что агрессивный ревизионистский курс Запада требует кардинального пересмотра отношений России с недружественными государствами.

В частности, в МИД отмечали, что в радикально изменившихся геополитических реалиях, под предлогом ситуации на Украине западными странами была развязана беспрецедентная по масштабам гибридная война против РФ, включая возрождение в Европе расистского мировоззрения в виде русофобии и открытого курса на отмену России и всего русского.

14 мая глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что страны ЕС ведут политику, выгодную главным образом Вашингтону, утрачивая признаки самостоятельности. Он предупредил, что последствия ведения гибридной войны Запада против России ощутят все, и отметил, что Москва предпринимала шаги для того, чтобы этого прямого столкновения не произошло.