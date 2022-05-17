В Минцифры указали на отсутствие планов по блокировке YouTube

Россия не планирует закрытие американского видеохостинга YouTube. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общества «Знание».

«Мы не планируем закрытие YouTube, вот так я могу сказать. Прежде всего действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — пояснил Шадаев.

14 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Он отметил, что считает американский видеохостинг качественной, отлично сделанной площадкой. Однако, по его словам, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.

До этого, 12 апреля, депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что видеохостинг необходимо законодательно запретить в России как минимум на 10 лет. По его словам, он намерен предложить руководству Госдумы рассмотреть соответствующий вопрос.

9 апреля Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. Позже российские разработчики программного обеспечения Juice Development объявили о запуске сервиса по переносу YouTube-каналов в соцсеть «ВКонтакте».

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

YouTube и ранее проявлял цензуру в отношении российских информационных ресурсов, а после начала операции по защите мирного населения Донбасса количество подобных случаев многократно выросло. Хостинг оставляет материалы, тиражирующие западную точку зрения и откровенные фейки в ВС РФ.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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