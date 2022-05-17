Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»

265 украинских боевиков, находившихся на мариупольском заводе «Азовсталь», 16 мая сдались в плен. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вчера началась сдача в плен боевиков националистического подразделения «Азов» и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе», — сказал представитель российского военного ведомства.

По его словам, среди них 51 тяжело раненный.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о вывозе части военных с завода «Азовсталь». Он выразил надежду Киева на возвращение военных на подконтрольную украинским властям территорию.

Накануне, 16 мая, в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» была достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжело раненных националистов на заводе «Азовсталь». По словам заместителя командира украинской националистической группировки «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации.

В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться» в ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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