Отказ Германии от российской нефти выглядит более достижимым, чем планы отказа от газа, но Берлину придется заплатить за это «немалую цену». Об этом 16 мая в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

«Берлин поставил стратегическую задачу отрыва своей экономики от российских энергоносителей», — напомнил он.

По мнению политика, отказ ФРГ от нефти из РФ дорого обойдется стране, а отказ от российского газа «в обозримой перспективе выглядит как утопия».

Однако Пушков обратил внимание, что Берлин взял курс на «распаривание» своей экономики и российских ресурсов. Началась перестройка экономического европейского порядка, сформировавшегося в 1970-е годы прошлого века, отметил он.

В настоящее время Евросоюз (ЕС) работает над шестым пакетом антироссийских санкций, который включает в себя, по словам осведомленных с планами ЕС, запрет на покупку российской нефти. Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто запросил у объединения компенсаций в миллиарды евро за отказ от российской нефти. С его слов, средства будут направлены на смягчение эмбарго от отключения от нефти РФ. Предположительно, это приведет к увеличению цен в стране на 55–60%.

16 мая депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте заявил «Известиям», что за отказ от российской нефти всё станет дороже, так что антироссийские санкции бьют не по РФ, а по малоимущим жителям ФРГ.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило о том, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу.

В настоящее время в ФРГ уже пытаются заключать сделки с альтернативными поставщиками нефти. Список стран, которые будут продавать нефть Германии, пока не озвучивался, передает Bloomberg.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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