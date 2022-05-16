В бундестаге рассказали о негативных последствиях отказа от российской нефти

Из-за отказа от российской нефти всё станет дороже, так что антироссийские санкции на самом деле «бьют» не по РФ, а по малоимущим жителям ФРГ. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, комментируя данные, что страна откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года.

«В такие короткие сроки восполнить недостающие объемы нефти будет очень сложно. Несомненно, в результате отказа от российской нефти всё станет дороже. Для того, чтобы местное население приняло это, политики и СМИ преувеличивают влияние санкций на российскую экономику. Это меры не против России, а против малоимущих в Германии, которые теперь могут позволить себе всё меньше и меньше», — подчеркнул он.

По словам немецкого политика, вместо этого Германия должна попытаться внести свой вклад по дипломатическим каналам.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило о том, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу.

По данным СМИ, правительство канцлера Олафа Шольца намерено предпринимать так называемые национальные меры, то есть Германия будет вводить собственные санкции против России из-за спецоперации по защите Донбасса, не ориентируясь на действия Евросоюза.

В настоящее время в ФРГ уже пытаются заключать сделки с альтернативными поставщиками нефти. Список стран, которые будут продавать нефть Германии, пока не озвучивался, передает Bloomberg.

16 мая лава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз стал «заложником» одной страны, а именно Венгрии, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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