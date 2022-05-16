Прямой эфир
Мир
ВКС РФ уничтожили пять складов вооружения ВСУ и три пункта управления
Политика
Путин проводит встречу с президентом Таджикистана перед саммитом ОДКБ
Мир
Рябков назвал вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой
Мир
Пекин призвал страны G7 к миру вместо ввода незаконных санкций
Экономика
Заявка на транзит газа через Украину упала более чем на 25%
Общество
Минпросвещения рекомендовало очно провести последние звонки в школах
Мир
В конгрессе раскритиковали инициативу выделить Украине помощь на $40 млрд
Мир
В Японии зафиксировали рекордный за последние 40 лет рост оптовых цен
Мир
В ДНР сообщили о 10 сдавшихся украинских военных с «Азовстали»
Мир
Лукашенко прибыл в Москву на саммит ОДКБ
Мир
Российские ПВО сбили один Су-24 и два Су-25 ВСУ
Сюжет:

В бундестаге рассказали о негативных последствиях отказа от российской нефти

Депутат бундестага Нольте предрек рост цен в Германии в результате отказа от российской нефти
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за отказа от российской нефти всё станет дороже, так что антироссийские санкции на самом деле «бьют» не по РФ, а по малоимущим жителям ФРГ. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, комментируя данные, что страна откажется от импорта российской нефти до конца 2022 года.

Бумажное эмбарго: готов ли ЕС к замещению нефти из России
Многие страны не смогут этого сделать и через годы

«В такие короткие сроки восполнить недостающие объемы нефти будет очень сложно. Несомненно, в результате отказа от российской нефти всё станет дороже. Для того, чтобы местное население приняло это, политики и СМИ преувеличивают влияние санкций на российскую экономику. Это меры не против России, а против малоимущих в Германии, которые теперь могут позволить себе всё меньше и меньше», — подчеркнул он.

По словам немецкого политика, вместо этого Германия должна попытаться внести свой вклад по дипломатическим каналам.

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило о том, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу.

По данным СМИ, правительство канцлера Олафа Шольца намерено предпринимать так называемые национальные меры, то есть Германия будет вводить собственные санкции против России из-за спецоперации по защите Донбасса, не ориентируясь на действия Евросоюза.

В настоящее время в ФРГ уже пытаются заключать сделки с альтернативными поставщиками нефти. Список стран, которые будут продавать нефть Германии, пока не озвучивался, передает Bloomberg.

16 мая лава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз стал «заложником» одной страны, а именно Венгрии, блокирующей принятие шестого пакета антироссийских санкций из-за непринятия нефтяного эмбарго.

12 мая газета Politico сообщила, что в Евросоюзе рассматривают вариант отложить эмбарго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Эмбарго на российскую нефть включено в шестой пакет санкций ЕС, который сейчас обсуждается лидерами стран Европы. 8 мая сообщалось, что постпреды Евросоюза снова не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжила блокировать предложение о запрете импорта российской нефти, задерживая весь пакет рестрикций.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022