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В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ поселка Молодежное

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки один раз обстреляли поселок Молодежное в зоне ответственности Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 17 мая говорится в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Со стороны ВСУ зафиксирован обстрел по населенному пункту Молодежное с применением артиллерийских орудий калибра 152 мм», — отметили в ЛНР.

Всего украинские силовики выпустили пять снарядов, повреждения получил жилой дом.

16 мая в распоряжении «Известий» появились кадры уничтожения линии обороны ВСУ в районе города Золотое в ЛНР, снятые с коптера. На записи видно, как снаряды попадают по позициям украинских войск.

15 мая сообщалось, что в Луганской Народной Республике под Лисичанском было уничтожено несколько артиллерийских расчетов ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, в цели спецоперации также входят демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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