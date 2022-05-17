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Компания Renault назвала болезненным уход с российского рынка

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Машины Renault
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полный уход компании Renault с российского рынка был болезненным решением. Такое заявление 17 мая сделал президент Renault Жан-Доминик Сенар в эфире телеканала NHK, трансляция которого велась на официальном YouTube-канале.

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«Это было очень болезненное решение, но это был наилучший выбор для защиты 45 тыс. наших сотрудников в России, поскольку мы не знаем, когда могут быть сняты экономические санкции», — высказался Сенар.

Сенар отметил, что автомобильная промышленность сейчас находится в очень сложном положении, с которым компания Renault и он сам раньше не сталкивались. При этом он заявил, что в дальнейшем Renault могут возобновить свою работу в России.

16 мая Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» перешли в собственность ФГУП «НАМИ» (Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института).

Это решение было принято еще в конце апреля. Как тогда объяснил министр промышленности и торговли Мантуров, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих.

16 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

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